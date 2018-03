Há um ano como presidente, Trump já enfrentou mais “shutdowns” do que durante a era Obama

O presidente norte-americano, Donald Trump, evitou esta sexta-feira um terceiro “shutdown” nos Estados Unidos este ano. O documento promulgado, com o qual Donald Trump disse não estar satisfeito, garante a continuação do financiamento das agências federais norte-americanas, mas fez o presidente engolir em seco no que toca à imigração.

O prazo estabelecido pelo Congresso norte-americano para Donald Trump viabilizar o projeto de lei e impedir o caos nos serviços públicos terminava esta sexta-feira à meia-noite. Minutos depois de o Senado dar ‘luz verde’ ao acordo, o republicano escreveu na rede social Twitter que estava a ponderar vetar o projeto de lei geral de financiamento para surpresa de todos.

Em causa estava a discordância de Donald Trump com os democratas, que garantiram que não assinariam qualquer legislação laboral que não incluísse a proteção dos jovens imigrantes sem documentos. A ideia de proteger da deportação as crianças imigrantes ilegais não agradou a Donald Trump, mas entre isso e voltar a paralisar os serviços públicos, o republicano decidiu-se pelo mal menor e aprovou um valor de 1,3 biliões de dólares para seis meses destinado aos serviços públicos para evitar uma nova paralisação.