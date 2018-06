Há sete empresas portuguesas nos “Best Workplaces” da Europa

A Mars (Mars Ibéria e Royal Canin), a Cisco Portugal, a AbbVie, a SAS Institute Software, a Mercedes-Benz Financial Services, a Novo Nordisk e a Grünenthal Portugal são as vencedoras nacionais que contribuem para os resultados das 125 multinacionais reconhecidas na lista europeia de 2018 elaborada pelo Great Place To Work, apresentada no passado dia 15.

Mais de 2.800 organizações e cerca de 1,6 milhões de colaboradores, num total de 19 países, participaram no processo de survey dos “Best Workplaces” na Europa, os quais se caracterizam pelo ambiente de trabalho inclusivo, pelo orgulho dos colaboradores nas suas conquistas, assim como pela criação de laços fortes com colegas e líderes, ao mesmo tempo que atingem os objetivos e as metas do negócio.

A lista está dividida em quatro categorias: menos de 50 colaboradores, pequenas e médias (50-500 colaboradores); Grande (mais de 501 colaboradores); e multinacional.