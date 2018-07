Há mais um candidato às eleições do Sporting. E é um repetente

Pedro Madeira Rodrigues vai candidatar-se novamente ao cargo de presidente do Sporting Clube de Portugal, notícia o diário desportivo “Record”. As eleições terão lugar no próximo dia 8 de Setembro e o recém-candidato junta-se na corrida à presidência a Fernando Tavares Pereira e Frederico Varandas.

Pedro Madeira Rodrigues já tinha concorrido contra Bruno de Carvalho que o derrotou nas últimas eleições em março de 2017.

O terceiro candidato à presidência dos ‘leões’, que foi derrotado nas últimas eleições, em 2017, por Bruno de Carvalho, destituído na Assembleia Geral de 23 de junho passado, é o terceiro nome a avançar para as eleições, juntando-se a Frederico Varandas e a Fernando Tavares Pereira.