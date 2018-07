Há 30 cursos superiores em Portugal com garantia de emprego a recém-diplomados

Há 30 cursos superiores que estão a garantir emprego a recém-diplomados em Portugal. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal “Público”, que dá conta de que dez cursos estão integrados no ensino privado e vinte no público. Tradução e Interpretação de Português/Chinês e Chinês/Português, Teologia, Meteorologia e Oceanografia e Geofísica, são alguns dos cursos, onde a taxa de desemprego é de 0%.

A Direção-Geral do Ensino Superior e a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência analisaram o número de alunos que no último ano se encontravam inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional e concluíram que 5,5% dos recém-diplomados faziam parte do ensino público e 5,7% do privado.

No que diz respeito ao ensino público, este número significa uma melhoria em relação a 2016, onde a taxa de desemprego era de 7,2%. No total existem 43 cursos cuja taxa de desemprego é igual, ou acima de 15%.