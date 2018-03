Há 2.270 leis “desnecessárias” que o Governo quer ‘limpar’ da legislação nacional

O Governo pretende revogar 2.270 leis que considera serem desnecessárias ou desatualizadas. No quadro do programa Simplex+, o Conselho de Ministros aprovou, por isso, um decreto-lei e uma proposta de lei para avançar com a simplificação da legislação nacional.

O decreto-lei aprovado pelos ministros, esta quinta-feira, determina a cessação de vigência de 1.449 diplomas publicados entre 1975 e 1980. Estes foram “considerados desnecessários, quer porque caíram em desuso, quer porque nunca chegaram a ser objeto de uma revogação expressa ou de um reconhecimento oficial explícito de cessação de vigência”, segundo um comunicado do Conselho.

Já a proposta de lei que será submetida à Assembleia da República, propõe a não-vigência de outros 821 diplomas da sua competência.