Guterres está entre os 40 mais poderosos do mundo. Acima de Obama

No ranking surge, em 36.º lugar, António Guterres. O antigo primeiro-ministro português tornou-se oficialmente o 9.º secretário-geral da ONU quando prestou o juramento sobre a Carta das Nações Unidas, no dia 12 de dezembro de 2016. Ao assumir o cargo, a domínio de Guterres ganhou uma dimensão maior.

Pelo quarto ano consecutivo, a liderança pertence ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em segundo lugar, surge o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O lugar era ocupado por Angela Merkel em 2015 que desce uma posição, surgindo no terceiro lugar. A chanceler alemã está no poder desde 2005 e continua a ser a mulher mais poderosa do mundo.

Na lista há ainda mais três mulheres nos 40 mais poderosos. Em sexto lugar surge Janet Yellen, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Theresa May, primeira-ministra do Reino unido conquista o 13.º lugar e em 25.º, Christine Lagarde, diretora-geral do FMI.