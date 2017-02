Guterres defende solução política global para conflito na Síria

António Guterres acredita que a única forma de travar os conflitos e o terrorismo na Síria é através de uma solução política global. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) está de visita à Arábia Saudita, onde defendeu que a falta de propostas políticas alimenta o terrorismo e frisou a importância de combater a retórica que relaciona o Islão a terrorismo.

“Não teremos êxito na luta contra o terrorismo na Síria sem uma solução política global”, disse Guterres, citado pela agência “Lusa”, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel al-Jubeir. “As políticas islamofóbicas podem ser o melhor apoio à propaganda do Daesh (o grupo radical Estado Islâmico)”

O ministro saudita explicou que na reunião com o secretário-geral da ONU foram abordados os problemas na Síria, na Líbia, no Iémen e no Iraque, sendo que Guterres se dirigiu ainda a todos os grupos iraquianos, pedindo cooperação para alcançar uma reconciliação no país. A viagem oficial à Arábia Saudita é a primeira de cinco visitas a países árabes que estão na agenda de António Guterres.