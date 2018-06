Guindos: um tecnocrata independente no BCE

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) confirmaram no final de março a nomeação do espanhol Luis de Guindos como sucessor do português Vítor Constâncio na vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

A nomeação, pelo fórum dos ministros das finanças da Zona Euro (Eurogrupo) de De Guindos para substituir a partir de hoje o português Vítor Constâncio na vice-presidência do BCE, foi aprovada na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários (Econ) por 27 votos a favor, 14 contra e 13 abstenções.

Natural de Madrid, em 1960, Guindos estudou no colégio de Santa Maria del Pilar. É licenciado em ciências económicas e empresariais. Foi um dos homens fortes do Lehman Brothers para Espanha e Portugal, entre 2006 e 2008.