“Guia turístico para pessoas portadoras de deficiência” apresentado na Boa Vista

Conforme explicou Teresa Mascarenhas, autora da obra, a obra em braille é resultado da tese de mestrado em comunicação acessível do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, defendida pela autora que é também presidente da Associação das Famílias e Amigos das Crianças com Paralisia Cerebral (Acarinhar).

Denominado “Guia turístico da ilha da Boa Vista adaptado para pessoas com deficiência”, o manual é destinado para pessoas que não sabem ler ou têm baixa visão e contém informações turísticas através de imagens e figuras ilustradas”, adiantou a autora realçando que o objectivo é promover a inclusão social e tornar o turismo acessível.

Segundo Teresa Mascarenhas, a ideia é sensibilizar as autoridades sobretudo a Câmara Municipal da Boa Vista sobre questões de acessibilidade nas praias de mar, para que as mesmas sejam mais acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência.