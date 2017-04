Guia para perceber a venda do Novo Banco ao Lone Star

Quais são os moldes do acordo?

O Governo e o Banco de Portugal (BdP) anunciaram sexta-feira a assinatura para a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, que vai injetar 1.000 milhões de euros no banco: 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros até 2020. O Lone Star vai controlar 75% do Novo Banco, com o Fundo de Resolução detentor dos restantes 25%.

Mas o acordo não é tão simples assim, há um mecanismo de capital contingente que compromete o Fundo de Resolução a injeção futuras e também uma troca de obrigações do Novo Banco sobre o qual ainda faltam detalhes cruciais.

O que é o mecanismo de capital contingente?

Entre as condições acordadas está a criação desse mecanismo de capital contingente, em que o Fundo de Resolução, enquanto acionista, se compromete a injetar capital até 3,89 mil milhões de euros, no caso de se materializarem certas condições cumulativas relacionadas com o desempenho de um conjunto delimitado de ativos do Novo Banco e com a evolução dos níveis de capitalização do banco. Isto é, se houver perdas na venda dos ativos que estão sob gestão desse mecanismo, ou se o rácio de capital descer abaixo do contratado entre as partes.

Fonte próxima do processo reiterou ontem que o Fundo de Resolução mantém-se ligado ao mecanismo de capitalização contingente por oito anos, mas pode vender a sua posição antes desse prazo.

O que é a troca de Obrigações?

A operação de venda do Novo Banco inclui uma troca de obrigações do Novo Banco por novas obrigações com condições que permitam gerar ganhos de capital Core Tier 1 (CET1) no valor de pelo menos 500 milhões de euros.

O Banco de Portugal chamou a esta troca de dívida sénior será feita através da “realização de um exercício de gestão de passivos (LME)”, sendo que a troca (voluntária) terá de ser decidida em Assembleia de Obrigacionistas do Novo Banco. Na troca os obrigacionistas são chamados a perder valor das suas atuais obrigações, sendo que essa perda pode resultar de alterações nos juros, nas maturidades e/ou no valor nominal.

A questão da troca das obrigações é uma das matérias sensíveis na concretização do acordo de venda. Caso não seja aprovada, o Novo Banco não pode ser vendido ao Lone Star, entrado novamente o cenário da liquidação em cena.

Quanto é que vai o Fundo de Resolução vai receber, e em quanto é que o Estado fica exposto ao Novo Banco?

O Fundo de Resolução não vai receber nada em ‘cash’ para vender os 75% do Novo Banco. O Lone Star investe num aumento de capital inicial de 750 milhões e, no prazo máximo de três anos, mais 250 milhões. Nestas duas operações de aumento de capital ficou contratado que o Fundo de Resolução mantém sempre os 25%. Também ficou definido que este Fundo não pode ter mais de 25%, mas pode diluir em futuros aumentos de capital.

O Fundo de Resolução pode vender os 25% depois da venda, mas tem de optar por ou receber o dinheiro das ações ou o benefício económico futuro (participações nas mais-valias na venda e dividendos).

Quais são os remédios a aplicar ao Novo Banco?

Há dois tipos de remédios. Um deles é para assegurar a viabilidade do banco e outro serve para assegurar que não haverá distorções da concorrência. No primeiro caso cabe as exigências de encerramento de balcões para lá do business plan e a redução de pessoal. No segundo caso cabe a proibição do Fundo de Resolução nomear administradores para o Novo Banco e de ter voto em Assembleia Geral. Bem como a proibição da distribuição de dividendos durante oito anos.

Como é que o Governo defende esta solução?

O primeiro-ministro António Costa garantiu que “não existirá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes”, mas o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Ricardo Mourinho Félix, admitiu na RTP que eventuais injeções de capital no âmbito do mecanismo de capitalização contingente serão contabilizadas no défice, uma vez que o Fundo é uma entidade pública.

António Costa explicou ainda que a nacionalização do Novo Banco implicaria um aumento de capital inicial de cerca de 4,7 mil milhões, e defendeu que nesta solução as potenciais perdas não são assumidas pelos contribuintes mas pelo Fundo Resolução

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também quis transmitir confiança aos contribuintes, dizendo que “a solução encontrada, que é na linha do Governo anterior, é de não haver garantia do Estado, não haver responsabilidade do Estado, mas do fundo de resolução”.

Quais são as críticas dos partidos parlamentares?

O anúncio do acordo foi recebido com críticas de vários quadrantes políticos, não só dos partidos da oposição (PSD e CDS-PP), mas também do partidos de esquerda que suportam o Governo no Parlamento. O BE marcou um debate para hoje à tarde na Assembleia da República, enquanto o PCP vai avançar com um projeto de resolução para suspender a venda. A decisão do Governo PS não está em risco.

Veja aqui a análise do Jornal Económico sobre o que poderá ocorrer na discussão.

Quais são os prazos e riscos?

Em cima da mesa, estava o prazo de venda do Novo Banco até 3 de agosto, sendo que caso este prazo fosse ultrapassado levaria à liquidação do banco. Contudo, o acordo assinado na sexta-feira levou à eliminação desse prazo.

Há um prazo contratual, o chamado long stop date, que estabelece o final do ano como data para certificar que as três condições para a conclusão da venda do Novo Banco ao Lone Star sejam cumpridas, prazo esse que pode ser prorrogado. O Novo Banco vai, portanto, continuar a ser um banco de transição até à conclusão da venda, que não tem agora uma data fixa, eliminando assim qualquer prazo que obrigue a liquidação.

As três condições para o sucesso da venda são: a autorização do Banco Central Europeu, a autorização da DG Comp e a troca de obrigações. No entanto, o risco de liquidação não desaparece, pois se uma das três condições falhar, esse é um passo possível.

Outro dos riscos da venda surgiu esta segunda-feira, com o anúncio da BlackRock de um processo judicial de injução para travar a concretização do negócio.

A BlackRock, que lidera o grupo de investidores, que representa mais de dois terços do 2,2 mil milhões em Obrigações de Novo Banco transferidos em dezembro de 2015 para o ‘banco mau’ BES, alega que as regras que governam este processo de venda violam as leis portuguesas e da União Europeia.

“Concluir esta venda resultaria em mais dificuldades para as reclamações dos clientes contra o Novo Banco e a capacidade desses mesmos clientes recuperarem as suas perdas”, vincou.