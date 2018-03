Guia IRS: Tudo o que precisa saber para entregar a declaração sem erros

A época de maior dor de cabeça para as famílias portuguesas vai começar já no próximo mês. Estamos obviamente a falar da entrega da declaração anual de IRS que vai ser realizada entre dia 1 de abril e 31 de maio.

Com o objetivo de tornar mais cómodo e rápido o processo de entrega da declaração anual de rendimentos, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem vindo a introduzir, ano após ano, novos procedimentos e funcionalidades que prometem diminuir (ainda mais) o esforço e tempo despendido com a entrega do IRS.

Este ano não é excepção e a AT já disponibilizou um guia que o vai ajudar passo a passo a preencher sem erros a sua declaração anual. Consulte AQUI as dicas do Fisco.