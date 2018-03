Guerra comercial passou de risco baixo para proeminente, diz presidente da Fed

A Reserva Federal norte-americana continua confiante sobre as perspetivas de crescimento da maior economia do mundo, mas há uma nuvem no horizonte: os potenciais impactos das tarifas às importações.

Jerome Powell, o novo presidente do banco central, passou a maior parte da conferência de imprensa a seguir à reunião de política monetária a falar, num tom otimista, da expansão da atividade económica, da força do mercado laboral e da subida (finalmente) da inflação. Contudo, o tom foi mais sombrio quando respondeu a perguntas sobre as medidas que Donald Trump impôs na politica comercial, nomeadamente à importação de aço e alumínio.

“O que os participantes da reunião [do comité de política monetária] discutiram foi que é um novo risco que até agora tinha sido provavelmente um risco de perfil baixo e tornou-se agora um risco proeminente para o outlook económico”, referiu. “Foi discutido, mas não entrámos em detalhes sobre se o impacto seria na inflação, no crescimento ou em outro aspeto”.