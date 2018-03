Guerra comercial Europa vs Trump? Para já, Merkel defende negociações

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou esta segunda-feira que a Europa deve estar preparada para dar resposta à imposição de tarifas sobre as importações de aço e alumínio dos Estados Unidos.

Angela Merkel considera que a medida anunciada na semana passada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, deve ser evitada, mas sublinha que o foco deve estar nas negociações.

“Se essa ação unilateral não puder ser evitada, devemos pensar numa forma de responder de forma recíproca. Mas o primeiro foco deves estar nas negociações e haverá muitas oportunidades isso”, afirmou Angela Merkel, numa conferência de imprensa coletiva da CDU, com os seus novos parceiros de coligação (o partido-irmão CSU e os sociais-democratas do SPD).

Donald Trump decidiu avançar com a proposta de impor uma taxa de 25% sobre as importações de aço e outra de 10% sobre o alumínio. De fora estas imposições aduaneiras ficaram o Canadá e o México, mas Donald Trump não fechou a porta a negociações com outros aliados, ao contrário do que tinha referido inicialmente. Em reação a isso, a Comissão Europeia pondera vir a colocar uma tarifa alfandegária de 25% sobre alguns dos produtos provenientes dos Estados Unidos.