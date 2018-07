Guerra comercial Estados Unidos/China sobe mais um patamar

Indústrias como a aeroespacial, de informação e de tecnologia das comunicações, maquinaria industrial, novos materiais, automóveis e componentes automóveis, fazem parte de uma extensa lista de produção chinesa que, a partir desta sexta-feira, vão passar a pagar novas taxas aduaneiras quando entrarem no interior das fronteiras dos Estados Unidos.

Serão 818 as categorias de produtos chineses a verem os seus preços artificialmente elevados a partir de 6 de junho, a que se juntarão mais 284 categorias a curto prazo, em mais um episódio da guerra comercial que o presidente norte-americano patrocinou e que o país manterá com a generalidade do planeta mas particularmente com a China. Por uma razão não totalmente clara, alguns produtos comumente comprados pelos consumidores norte-americanos, como telemóveis e televisores, não fazem parte da lista.

A Associação de Representantes do Comércio dos Estados Unidos (USTR), citada pelos jornais norte-americanos, veio afirmar em comunicado que a extensa lista “foi elaborada com base em diversas informações e através de uma análise de declarações e testemunhos das partes interessadas” e “em geral, concentra-se em produtos de setores industriais que beneficiam da política industrial ’Made in China 2025’”.

O ‘Made in China 2025’ é a estratégia proposta pelo governo chinês para o desenvolvimento planetário dos seus interesses comerciais, apoiados no investimento maciço em indústrias igualmente chinesas de bens transacionáveis.

Pelas contas da USTR, as 818 categorias de produtos que fazem parte do primeiro bloco a pagar as novas taxas agregam a importação de 34 mil milhões de dólares anuais, sendo que as restantes 284 categorias somam mais 16 mil milhões.

Em abril passado, o presidente norte-americano declarou que imporia barreiras adicionais sobre importações vindas da China da ordem dos 100 mil milhões – pelo que, para já, estão contemplados apenas 50% deste total.

Trump afirmou que o ‘Made in China 2025’ vai impulsionar o crescimento chinês mas prejudicar o norte-americano, como o de outros países, contribuindo para o crescimento do desemprego e para o aumento do colossal endividamento externo do país. “Os Estados Unidos não podem tolerar mais a perda da nossa tecnologia e propriedade intelectual por meio de práticas económicas desleais”, afirmou Trump, para esclarecer que a sua decisão não é uma afronta às leis internacionais do comércio, mas exatamente uma reação ao incumprimento dessas leis (nomeadamente as da concorrência) por parte da China.

Logo em abril, a China retaliou com as mesmas armas: aumentou as taxas aduaneiras à entrada de produtos norte-americanos no interior das suas fronteiras.

Na altura, Pequim anunciou a imposição imediata de novas tarifas a 128 produtos norte-americanos, a maioria deles agrícolas, numa tentativa de mostrar ao presidente Trump no que se poderá transformar a guerra comercial importa pela Casa Branca.

Da lista chinesa – evidentemente provisória – constam produtos que valem anualmente cerca de três mil milhões de euros e que passarão a pagar uma taxa especial de 15% sobre o seu valor. Frutas frescas, frutos secos, carne de porco congelada e alumínio reciclado fazem parte de uma listagem especial de produtos sujeitos a uma nova taxa de 25%.

Pequim acusou os Estados Unidos de “violação grave dos princípios de não discriminação, pedra angular do sistema multilateral de comércio”, já que as novas tarifas norte-americanas sobre o aço e o alumínio (primeiros produtos a serem sobre-taxados) afetam somente alguns países.

Recorde-se que a China já superou o Japão como maior exportador de produtos de alta tecnologia e produz, por exemplo, 70% dos telemóveis, computadores portáteis e equipamentos de telecomunicações vendidos em todo o mundo.

A lista de produtos norte-americanos alvo de novas taxas aduaneiras deverá crescer em breve, segundo os analistas, como forma de responder a mais esta escalada da guerra comercial, que terá início esta sexta-feira.