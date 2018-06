Guerra Comercial dita tendência de queda na Europa. PSI 20 regista o melhor desempenho a meio da sessão

A bolsa nacional encontra-se na linha de água, a meio da sessão, quando a Europa se encontra em queda. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma 0,08%, para 5.579,15, num dia onde o “câmbio de emergentes destaca-se com guerra comercial à mistura”, considera o MTrader do Millennium bcp, Ramiro Loureiro. O PSI 20 regista, ainda assim, a melhor performance.

“O sentimento foi-se deteriorando durante a manhã, com os principais índices europeus a recuarem cerca de 1%. Os investidores digerem mais um episódio do clima de tensão entre os EUA e a China, isto depois do Financial Times ter noticiado que Trump se prepara para restringir o investimento chinês nos EUA”, refere Ramiro Loureiro.

As principais praças europeias não fogem à influência norte-americana. O alemão DAX tomba 1,44%, o britânico FTSE 100 perde 1,18%, o francês CAC 40 recua 0,86%, o holandês AEX desce 1,31%, o espanhol IBEX 35 cai 1,28% e o italiano FTSE MIB diminui 1,56%.