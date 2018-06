Guerra comercial arrasta bolsas europeias para o ‘vermelho’. Energia e BCP penalizam PSI 20

O mercado acionista português está a negociar esta segunda-feira no ‘vermelho’, a meio da manhã, partilhando a tendência da maioria das principais bolsas europeias. O principal índice português, PSI 20, cai 0,18%, para 5.559,28 pontos, pressionado pelas desvalorizações da energia e BCP.

A destacar-se entre as quedas está a Mota-Engil, que perde 2,25%, para 3,035 euros. Paulo Rosa, trader da Gobulling – Banco Carregosa, indica que a cotada tem estado em terreno negativo há várias sessões, desde que tocou máximos nos 4,195 euros em fevereiro. A construtora negoceia agora em valores de setembro do ano passado.

No setor da energia, a EDP perde 0,27%, para 3,361 euros, e a EDP Renováveis cai 0,30%, para 8,400 euros. A subsidiária da energética nacional acompanha a tendência, depois de ter feito máximos nos 8,50 euros na sexta-feira. No setor da banca, o BCP recua 1,03%, para 0,263 euros. “O banco [liderado por Nuno Amado] está a negociar em contraciclo com as famílias europeias, que seguem com ganhos ainda que ténues”, explica Paulo Rosa, sublinhando que a cotada está com pouca liquidez.