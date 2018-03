Guerra às ‘fake news’: Google investe 300 milhões de dólares

Ao todo serão quase 244 milhões de euros, que a Google vai investir para combater as notícias falsas. Apesar de não revelar os valores exatos, parte deste investimento será feito na Aliança da Credibilidade (Credibility Coalition), empresa parceira que tem vindo a desenvolver várias maneiras que permitam a terceiros, fazer uma avaliação do conteúdo disponibilizado.

Promover o jornalismo digital é a grande aposta da Google News Initiative (GNI), bem como a criação de modelos de negócio sustentáveis para as organizações noticiosas, fortalecendo as mesmas através da inovação digital. Tudo isto com o intuito de lutar contra a má informação na Internet.

Na aplicação Subscreva com o Google (Subscribe with Google), os internautas vão poder subscrever o conteúdo online que preferirem, sem terem a necessidade de preencher formulários, ou colocarem os dados do cartão de crédito.