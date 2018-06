Guatemala interrompe procura de vítimas do vulcão do Fogo, mortes fixaram-se em 110

Foram interrompidas esta sexta-feira a procura de vítimas do vulcão do Fogo, da Guatemala, de 3 de março. No fim a contagem de mortos ficou nos 110 sendo que calcula-se que ainda existam 197 os desaparecidos, diz a agência Conred.

A mesma agência, diz a Reuters, refere que a procura de vítimas está “permanentemente suspensa” nas cidades de San Miguel Los Lotes e El Rodeo acrescentando que a zona é “inabitável e de alto risco”.

O vulcão, que entrou em erupção a 3 de junho, ainda está ainda a emitir explosões com colunas que estão a chegar aos 4.700 metros acima do nível do mar, acrescenta a Conred.