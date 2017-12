Guardas Prisionais fazem greve na Madeira entre 24 e 27 de dezembro

Os guardas prisionais vão estar em greve na Madeira entre 24 e 27 de dezembro. Em causa está a falta de cumprimento do estatuto profissional desta classe em assuntos como as tabelas remuneratórias , a avalição do desempenho e o não pagamento do subsídio de turno e trabalho noturno.

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, admite que esta paralisão deverá prejudicar a segurança dos reclusos. “No que diz respeito às visitas, estas não deverão ser afetadas, uma vez que os reclusos têm uma hora de visita num dia de semana e outra ao fim de semana. A nossa greve só começa dia 24, domingo. Os reclusos podem ter a sua hora de visita no sábado. O dia de Natal não se coloca porque não são permitidas visitas aos dias feriados, só muito pontualmente”, esclareceu.

Jorge Alves explicou que relativamente aos serviços mínimos será assegurada “a alimentação, “a medicação”, “a ida a hospitais e tribunais”.