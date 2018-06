Grupo Visabeira investe 20 milhões em rede de fibra ótica na Índia

A BVL – Birla Visabeira Private Limited (BVPL), empresa que junta capitais do Grupo Visabeira e do Birla Group, um dos conglomerados industriais mais antigos e representativos na Índia, está a fazer um investimento de 20 milhões de euros na construção de uma rede própria de 3.500 quilómetros de fibra ótica que interligará mais de 800 estações de rede móvel de diferentes operadores nas regiões de West Bengal (Calcutá) e Orissa (Bhubaneswar).

Depois de ter obtido a licença para atuar como operador de telecomunicações de wholesale (grossista) naquele país, em final do ano de 2017, a empresa avança agora com a construção de uma rede que deverá gerar rendimentos estimados em 35 milhões de euros e deverá estar concluída até ao final de 2018. A Birla Visabeira tem sob sua responsabilidade a concepção, construção, manutenção e exploração da mesma, estando já envolvidas nesta operação cerca de 1000 pessoas.

o Grupo dá ainda nota, em comunicado, de que, para além deste, estão já em fase final de contratação novos projetos na área dos serviços de engenharia de redes de telecomunicações que irão potenciar o crescimento da participada neste país. Está também a prestes a ser concluído um contrato relativo a um projecto de backbone e rede de acesso para um operador estatal, avaliado em mais de 30 milhões de euros e a executar no período de um ano.

A Birla Visabeira pretende ainda entrar noutras áreas do mercado indiano, em particular nos setores das águas e energias, tirando partido das sinergias operacionais entre os diferentes negócios, e aproveitando o know-how nesses setores do Grupo Visabeira e do Grupo Birla.