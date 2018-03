Grupo Telefónica reduz estrutura corporativa em 22%

O grupo espanhol Telefónica tem vindo a diminuir a sua estrutura corporativa. Em 2017 as filiais da operadora de telecomunicações passaram de 58 para as atuais 45, o que se traduziu numa queda de 22%, a maior dos últimos anos, segundo as contas do “Cinco Días”.

Estas alterações vão ao encontro da estratégia de redução dos custos da empresa e da sua política global de cortes de dívida pela via orgânica. Assim, a multinacional espanhola impulsionou este movimento de reestruturação para facilitar a gestão, bem como as tomadas de decisão.

Em relação a outros movimentos na carteira de investimento da empresa, regista-se também a absorção das filiais Telefónica Datacorp e Ecuador Cellular Holding, por parte da Telefónica Latinoamérica Holding, em setembro de 2017.