Grupo Sonix já arrendou instalações da ex-Ricon e contratou 160 ex-colaboradores

O grupo têxtil Sonix celebrou esta segunda-feira o contrato de arrendamento da sua nova unidade em Ribeirão, usando as antigas instalações da Ricon Industrial, e assim “acabando com as dúvidas sobre o futuro do imóvel”, refere em comunicado oficial. Entretanto, o grupo continua a contratar para este novo projeto e, “nesta altura, são mais de 160 os ex-colaboradores recrutados das várias empresas do grupo Ricon”.

Conceição Dias, presidente do grupo, citada pelo comunicado, afirmou: “Após duas semanas intensas, assinei hoje o contrato, asseguramos o arrendamento do imóvel e ativos por seis meses. Assim, teremos mais tranquilidade para avaliar a aquisição das instalações, demos apenas mais um passo. Estou confiante nas pessoas e no projeto”.

Samuel Costa, administrador do grupo, declarou por seu turno que “estamos muito satisfeitos por conseguirmos assegurar o edifício que tanto representa para estes novos colaboradores, era o nosso objetivo e felizmente foi atingido. A nossa equipa está muito motivada e com uma enorme vontade de recomeçar, encontramos-nos a finalizar algumas alterações na linha e vamos proceder à instalação de novos equipamentos. Neste momento estamos a produzir protótipos e pequenas series. Temos os nossos clientes, mas, gostaríamos de trazer alguns dos clientes que eram fiéis à qualidade do artigo, esta equipa merece um voto de confiança deles também. Esta nova unidade irá continuar a produzir as mesmas categorias de produto, com clientes, métodos e processos diferentes mantendo a qualidade que lhe era reconhecida.”