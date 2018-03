Grupo RNM investe cerca de 15 milhões em novas instalações

A freguesia vai acolher o investimento que visa a construção de novas instalações, num aumento que vai permitir a concentração da atividade industrial e comercial da empresa e, dessa forma, aumentar a eficiência e potencial de crescimento do grupo empresarial.

O Grupo RNM é líder de mercado na distribuição de produtos químicos, assegurando soluções integradas ao nível da comercialização, produção, logística e transporte para os mais diversos setores de atividade. A empresa fechou o ano de 2017 com um volume de negócios consolidado de 135 milhões de euros que traduzem a dinâmica da gestão imprimida pelos seus acionistas e pelos seus 215 colaboradores que, com uma média de idades inferior a 40 anos, constituem os recursos humanos das várias empresas do grupo.

Muito ligada ao setor têxtil na sua fase inicial de atividade, a empresa fez da crise do setor no final do séc. XX uma oportunidade, diversificando áreas de negócio que posicionaram a RNM entre os cinco maiores operadores de produtos químicos da Península Ibérica.