Grupo Pestana Pousadas facturou 40 milhões em 2017

O Grupo Pestana Pousadas (GPP) encerrou o ano passado com uma facturação acima dos 40 milhões de euros.

Segundo as declarações do presidente do GPP, Luís Castanheira Lopes, à agência noticiosa Lusa, este volume de negócios representou um acréscimo de 14% face ao exercício precedente.

De acordo com Luís Castanheira Lopes, estes resultados do GPP em 2017 derivaram do processo de reorganização do grupo, onde investiram mais de 50 milhões de euros, no período em análise.