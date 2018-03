Grupo Pestana faz última chamada para 300 oportunidades de emprego

O Grupo Pestana está a fazer a última chamada para a abertura de 300 vagas de emprego, iniciada em fevereiro.

A iniciativa está a decorrer em todo o Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Além das 300 novas oportunidades de emprego e de carreira no Grupo Pestana, a iniciativa inclui, ainda para o ano de 2018, a possibilidade de “inúmeros estágios”.

O Grupo Pestana está à procura de profissionais para áreas como cozinha, ‘housekeeping’, restaurante, recepção, animação, para serem colocados nas unidades hoteleiras do Pestana Hotel Group nas regiões do Algarve, Lisboa, Porto e Cascais/Sintra.

Amanhã, irá decorrer mais uma sessão de recrutamento, entre as nove e as 19 horas, no Palácio do Freixo, no Porto, seguindo-se a última ronda deste ‘roadshow’ no Pestana alvor Praias, no Algarve, no dia 29 de março, no mesmo horário.