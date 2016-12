Grupo NAU Hotels recruta 500 trabalhadores a 6 de janeiro

O Grupo NAU Hotels realiza no próximo dia 6 de janeiro a edição 2017 da ‘NAU Recruitment Experience’, no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

Este evento traduzir-se-á no recrutamento de 500 novos colaboradores.

Segundo um comunicado do grupo, “a NAU Hotels & Resorts, com o reforço da sua presença no mercado, tem necessidade de continuar a procurar quadros que lhe permita fazer face ao volume de trabalho esperado para 2017”. Para isso, o grupo irá concretizar pelo segundo ano consecutivo a ação de atratividade de talento proporcionada por este evento.

Com esta iniciativa, a NAU Hotels & Resorts está a antecipar os habituais calendários de recrutamento para fazer face a necessidades de profissionais em 25 posições funcionais que incluem as áreas de cozinha, economato, ‘housekeeping’, manutenção, motoristas, receção, restauração e ‘spa’.

“A iniciativa promovida pela NAU Hotels & Resorts continua a dar ênfase ao seu projeto de empregador atrativo, através do qual pretende reforçar os níveis da qualidade de serviço aos clientes, dar satisfação e reconhecer os colaboradores, continuando desta forma a obter excelentes resultados para clientes, acionista e colaboradores”, sublinha o referido comunicado.

A edição 2017 da ‘NAU Recruitment Experience’ vai permitir ao grupo criar emprego nas regiões onde está presente, nomeadamente Algarve, Lisboa e Alentejo.