Grupo islâmico nigeriano usa mulheres com bebés às costas como bombistas-suicidas

No passado dia 13, duas mulheres fizeram-se explodir no mercado local em Madagali, no estado de Adamawa, matando várias pessoas.

O grupo Boko Haram, que significa “educação proibida”, já dura com esta insurgência há sete anos, onde cerca de 20 mil pessoas foram vítimas das bombas-humanas impostas por eles.

Conforme vai perdendo terreno, o grupo recorre a táticas extremas de forma mais frequente, como a utilização de mulheres suicidas, na sua maioria raptadas pelo mesmo grupo. Como exemplo, duas mulheres, sem crianças, foram paradas nos controles de entrada, acabando por detonarem as suas bombas no mesmo sítio.