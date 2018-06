Grupo Ibersol aumenta lucros para 3,5 milhões de euros no 1º trimestre

O grupo Ibersol, que em Portugal representa a Pizza Hut e a Burguer King, teve lucros de 3,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, mais 70% do que nos primeiros três meses de 2018, divulgou hoje a empresa ao mercado.

Já o volume de negócios subiu 6,4% para 100,3 milhões de euros, o que a empresa atribui à “evolução positiva do mercado da restauração na Península Ibérica, conjugada com os efeitos das aberturas ocorridas ao longo de 2017 que contribuíram para a manutenção da tendência de crescimento da atividade durante o período”, e que conseguiram minimizar o “impacto da redução do volume de negócios em Angola”, devido à queda do consumo e desvalorização da moeda.

Ainda segundo o comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) consolidado avançou 6% para 11,1 milhões de euros entre janeiro e março.