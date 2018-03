Grupo hacker arrecada pelo menos 7 milhões de dólares em seis meses

Em 2017, 2,7 milhões de utilizadores foram vítimas de ataques de “mineiros maliciosos”, mais 50% do que em 2016 (1,87 milhões)de acordo com os mais recentes dados da Kaspersky Lab. Os utilizadores vítimas de adware, jogos e software hackeados usados por hackers para infetar secretamente computadores. Outra abordagem usada é a utilização de um código especial localizado num site infetado. O mineiro web mais utilizado foi o CoinHive, encontrado em sites muito populares.

Em 2017, apesar dos altos e baixos, o mercado das criptomoedas teve um impacto significativo, não só na economia global, mas também no mundo da cibersegurança. Com as criptomoedas como alvo, os hackers começaram a utilizar “software mineiro” nos seus ataques já que, tal como o ransomware, é um modelo simples para ganharem dinheiro.

A Kaspersky Lab identificou, recentemente, um grupo de hackers que utiliza ferramentas como técnicas APT para infetar utilizadores com “software mineiro”. Os hackers têm vindo a utilizar um método de criação de processos tipicamente utilizado em malware e que foi visto em alguns ataques direcionados por agentes APT, mas que nunca antes tinha sido observado em ataques de mineração.