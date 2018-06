Grupo Espírito Santo tinha 65 ‘offshores’

No arranque da crise financeira mundial, em 2008, o Grupo Espírito Santo (GES) já tinha participações em 429 empresas a nível mundial – Portugal e outros países da Europa, África, Américas, Ásia e Ilha de Nui, na Papua-Nova Guiné – e contava com 65 paraísos fiscais.

A notícia avançada na edição desta segunda-feira, 11 de junho, do “Correio da Manhã” (CM), onde é apresentado o organograma oficial do GES, apreendido durante buscas às instalações do grupo na Suíça e consultado pelo matutino nos autos da Operação Marquês.

Segundo o CM, sociedades como a Espírito Santo Enterprises, a Pinsong, ambas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, não eram declaradas no organograma. Em relação às restantes 63 offshores, 90% tinham sede nas Caraíbas: 46 nas Ilhas Virgens Britânicas, sete nas Ilhas Caimão, duas nas Baamas e uma no Panamá.