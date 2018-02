Grupo Elevo vai atribuir dez bolsas de estudo para estudantes sírios

O Conselho de Administração do Grupo Elevo disse ao Jornal Económico que através de um protocolo com a Plataforma GP4SYS, presidida por Jorge Sampaio, o Grupo liderado por Gilberto Rodrigues vai atribuir dez bolsas de estudo para estudantes sírios prosseguirem os seus estudos.

Os dez estudantes sírios contemplados com as bolsas de estudo foram selecionados pela Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios (GP4SYS), presidida por Jorge Sampaio.

Desta forma esses estudantes do país que há sete anos (desde março de 2011) se vê a braços com uma guerra civil que já fez milhões de mortos e outros milhões de refugiados, “terão oportunidade de estudar, em qualquer programa universitário, durante três anos, sob a égide do Grupo Elevo”, declarou o CEO do Grupo Elevo, Gilberto Silveira Rodrigues.

O anúncio foi feito na passada quinta-feira, 15 de fevereiro, durante a reunião bianual de altos quadros do Grupo Elevo, em Lisboa, que teve como convidado de honra Jorge Sampaio, antigo Presidente da República.

Este compromisso de apoio foi anunciado durante a reunião “Shaping the Future”, onde se discutiu durante dois dias os novos caminhos rumo à modernização, transformação tecnológica e inovação. O Grupo Elevo que comprou a Opway, afirma que os seus valores fundamentais passam por “Global, Sustentável e Inclusivo” em cada país onde o Grupo Elevo opera.

Em setembro de 2017, a Nacala Holdings liderada por Gilberto Silveira Rodrigues e Pedro Antelo, adquiriu o Grupo Elevo ao Fundo Vallis numa operação de cerca de 90 milhões de euros. Como acionista maioritário, Gilberto Rodrigues, de 46 anos, é também o CEO do Grupo Elevo.

Durante o jantar de honra, no restaurante Espelho d’ Água, em Lisboa, Gilberto Silveira Rodrigues deu as boas-vindas a Jorge Sampaio, antigo Presidente da Republica portuguesa (1996-2006) e atual líder da Plataforma GP4SYS, que aceitou o gesto de boa-vontade do Grupo Elevo. Ao abrigo deste protocolo, os dez estudantes poderão selecionar uma das universidades parceiras do programa e fazerem os estudos do curso que pretendem concluir.

Nessa reunião, segundo relata o comunicado, “o ex-PR expressou a sua gratidão ao Grupo de engenharia, não só pelo compromisso com Portugal e com a economia do país, mas também pelo seu contributo para a construção de um mundo melhor e mais promissor para os dez jovens estudantes que estarão ávidos de, num futuro próximo, poderem contribuir para melhorar as infraestruturas do seu país, e, por consequência, para melhorar a qualidade de vida dos seus concidadãos”.

“Estou muito contente com esta nova colaboração com a Elevo e espero que seja só o início. O envolvimento do setor privado na resolução de desafios globais é mais necessário do que nunca”, disse Jorge Sampaio

A Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios (GP4SYS) é uma organização sem fins lucrativos, fundada em novembro de 2013 pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, e com o apoio de instituições parceiras como o Conselho da Europa, a Liga dos Estados Árabes, a Organização Internacional para as Migrações (IOM) e o Instituto para a Educação Internacional (IIE). Trata-se de uma iniciativa que reúne os esforços e as contribuições de vários parceiros disponíveis para apoiar os estudantes sírios, através de um mecanismo de emergência: governos, organizações internacionais e regionais, agências de cooperação, universidades, fundações, organizações não-governamentais de diferentes culturas e organizações religiosas, setor privado e pessoas singulares. “Através da sua Rede de parceiros, de um Consórcio Académico e de um Fundo Especial de Emergência, a Plataforma trabalha de forma colaborativa e ativa”, lê-se no comunicado.

O programa foi lançado em março de 2014, para alunos sírios do ensino secundário. Uma operação humanitária de salvamento, organizada pela Plataforma Global com o apoio do Governo português, permitiu que 45 estudantes sírios selecionados entre 1.700 candidatos retomassem os seus estudos universitários ao abrigo de uma bolsa de estudo de emergência, fornecendo um pacote integrado e abrangente de serviços de “cuidados de educação superior”.

“Nós acreditamos que o setor privado tem um papel único a desempenhar no Desenvolvimento e no apoio às populações dos estados mais frágeis. Como tal, estamos a fazer o nosso papel e a participar no esforço global de apoio”, disse Gilberto Silveira Rodrigues.