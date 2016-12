Grupo EDP e BCP pressionam Lisboa

A bolsa de Lisboa segue a perder 0,04% para os 4.634,05 pontos nesta primeira sessão da semana depois do Natal. A penalizar os títulos do PSI20 estão os títulos do banco liderado por Nuno Amado, a cair 0,64%.

O sector bancário continuará no centro das atenções numa altura em que o índice europeu para a banca, o Stoxx 600 Banks, perde 0,05%. Numa entrevista publicada ontem pelo jornal Bild, o presidente do Banco Central alemão, Jens Weidmann, alertou que para as “medidas planeadas pelo Governo italiano” terem sucesso a instituição tem de estar “financeiramente saudável na sua área de negócio principal”.

Ainda em Lisboa, a EDP Renováveis cede 0,56% e a Semapa perde 1,21%.

Na sessão de hoje, estão ainda em foco acções expostas à economia brasileira como a Galp, a cair 0,25%, a Pharol, que ganha 0,96%, ou a EDP, que cede 0,07%, depois da agência Bloomberg ter noticiado que, pela décima semana consecutiva, os economistas brasileiros cortaram as suas estimativas de crescimento da economia para 2017.

O volume de negociação nesta quadra natalícia é tradicionalmente mais reduzido e será também condicionado pelo fecho da praça londrina (Christmas Holiday).