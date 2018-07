Grupo de música de Londres faz residência artística no Funchal

O New Marker Ensemble vai dar um concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 15 de julho, que vai ser um dos pontos altos da residência deste grupo de música contemporânea, que tem por base a cidade de Londres, no Funchal.

O grupo musical, com sede em Londres, serve como um laboratório experimental, com compositores e performances, que se juntam no sentido de criar, produzir e apresentar nova música e artes performativas.

Este concerto, que vai culminar a residência artística dos New Maker Emsemble, no Funchal, tem prevista 8 peças de 8 compositores em que se inclui Sara Rodrigues, Rodrigo B. Camacho, Marat Ingeldeev, Roxaana Albayati, Nicole Trotman, Ragnar A. Ólafson.