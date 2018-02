Grupo chinês já é o maior acionista da fabricante da Mercedes

Li Shufu é, segundo se sabe, desde sexta-feira passada, o maio acionista privado do construtor automóvel alemão Daimler AG.

Este investidor chinês uma posição de 9,7% no grupo construtor automóvel germânico que detém arcas tão conhecidas como a Mercedes, ou a Maybach, um segmento de luxo.

Segundo a Bloomberg, esta posição do investidor chinês vale, neste momento, qualquer coisa como 7,3 mil milhões de euros.

Este é o maior investimento de origem chinesa numa construtora automóvel europeia, no centro da indústria do setor no Velho Continente.

E representa uma nova disrupção, tendo em conta a aposta crescente da República Popular da China em automóveis elétricos e em baterias para os alimentar.

“Os concorrentes que estão a desafiar a indústria automóvel global no século XXI não fazem parte da atual indústria automóvel hoje em dia”, sublinhou Li Shufu, numa declaração citada pela agência noticiosa Bloomberg.

Segundo este responsável, “de forma a ter êxito e adaptar a tecnologia ao topo, temos de ter amigos, parceiros e alianças que se adaptem a um novo modelo de pensamento em termos de força unida e partilhada”.

Desta forma, a indústria automóvel está a testemunhar uma das maiores revoluções desde que Karl Benz, um dos fundadores da Daimler, construiu o primeiro automóvel, há mais de um século.

Está visto que Li Shufu pretende desempenhar uma parte ativa nessa revolução.

Li Shufu é o fundador e presidente da Zhejiang Geely Holding Group Co.