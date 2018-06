Grupo Cafeína vai contratar 40 pessoas, para crescer, depois do negócio com José Avillez

O Grupo Cafeína, constituído pelos restaurantes Cafeína, Terra, Portarossa, Casa Vasco e Panca, prepara-se para abrir novos espaços e conceitos, “entre eles o Cafeína Upstairs e o Margherita”, avança a empresa em comunicado. “Esta expansão exige a contratação de mais de 40 novos colaboradores que venham dar continuidade à visão e aos valores que o grupo defende há mais de 20 anos na cidade do Porto”.

Liderado por Vasco Mourão – que mantém uma posição acionista depois de ter vendido a maioria do grupo ao ‘chef’ José Avillez – e sob a batuta do ‘chef’ Camilo Jaña, “o Grupo Cafeína irá manter os seus variados conceitos, desde a bistronomie com influência de sabores portugueses, até à cozinha do mundo, passando pelos petiscos, pela cozinha italiana ou até mesmo pelo sushi. O grupo irá tirar partido de um recente investimento e reforço de capital para criar uma nova partilha de sinergias na abertura de novos conceitos”.

Depois do “sucesso da abertura do Panca Cevicheria e Pisco Bar no último ano, a demanda pelas novas experiências não fica por aqui. O Cafeína situado na Foz do Douro, irá ganhar um novo “irmão”, o Cafeína Upstairs”. Um espaço que visa prolongar a experiência Cafeína, num ambiente ainda mais intimista e memorável. “A abertura está prevista para muito em breve e o espaço promete recriar e melhorar o lado exclusivo, único e acolhedor a que o Cafeína nos tem habituado há mais de duas décadas”.