Grupo Almedina procura soluções para apostar na tecnologia blockchain

O grupo Almedina está à procura de uma forma de utilizar a tecnologia blockchain para tornar a produção de conteúdos e as questões relacionadas com a autoria mais fiáveis e proteger a autenticidade do conteúdo dos autores e a segurança online. Para isso, a empresa tornou-se a mais recente parceira da Aliança Portuguesa de Blockchain.

O protocolo entre a aliança e o grupo foi assinado esta segunda-feira e marca o lançamento de um desafio no site da aliança, sendo que a primeira fase termina no final de novembro.

“Fruto das fragilidades das ferramentas atualmente disponíveis, há um natural desconforto em relação à disponibilização de conteúdos de autor em plataformas digitais”, explicou Rita Pinto, administradora executiva da Almedina, grupo que inclui atualmente as editoras Almedina, Edições 70, Actual Editora, a chancela Minotauro, uma rede de 12 livrarias e a Almedina Brasil.