Grow Rup quer criar 20 novas profissões com objetivo de combater desemprego

O projeto Grow Rup iniciou-se em 2015 com um foco no combate ao desemprego nas Regiões Ultraperiféricas (RUP). Agora a ideia passa por explorar mais a economia verde e azul e pela criação de 20 novas profissões, até 2021, na área do turismo, adaptadas a cada ilha, de modo a atenuar os efeitos do desemprego, numa proposta que depois será apresentada à União Europeia e aos respectivos Governos Regionais.

Nesta altura a criação destas 20 novas profissões está numa fase de partilha de informações, explicou a secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, na iniciativa Grow Rup.

Rita Andrade refere que a Madeira e as restantes RUP integradas no projeco Grow Rup “têm muito a aprender uns com os outros”.