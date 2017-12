“Gritantes injustiças”. Bloco de Esquerda critica administração da Autoeuropa

“O BE expressa toda a solidariedade com os trabalhadores da Autoeuropa e com a sua luta pelo direito à conciliação entre o trabalho e a vida familiar”, refere um comunicado da Comissão Coordenadora da Distrital de Setúbal do Bloco de Esquerda, assinado pela deputada Joana Mortágua.

“O BE renova o compromisso e o apelo à luta dos trabalhadores contra as gritantes injustiças do Código de Trabalho que agora estão a ser impostas na Autoeuropa”, acrescenta o documento, que reconhece a importância estratégica da empresa para o distrito de Setúbal e para o País, bem como as vantagens do “modelo alemão”, que permitiu um clima de paz social desde o arranque da fábrica, em 1995.

Para o BE, a realidade mudou com a vinda do novo veículo T-Roc e com a necessidade de aumentar a produção, o que levou a empresa a impor um horário de trabalho de laboração contínua, face à rejeição de dois pré-acordos previamente negociados com diferentes Comissões de Trabalhadores.