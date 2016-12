Greves: ANA aconselha passageiros a levar bagagem de porão e a chegar cedo ao aeroporto

A ANA – Aeroportos de Portugal está a aconselhar os passageiros a privilegiar a bagagem de porão durante os próximos dias de greve, reduzindo o transporte da bagagem de cabine e facilitando, dessa forma, o processo de controlo de segurança de pessoas e bens.

Esta é uma das medidas sugeridas pela ANA para superar os constrangimentos que se prevêem na seuqência das greves anunciadas para as empresas de ‘handling’ nos dias 24 (SINTAC) e 28 a 30 (SITAVA) de dezembro, bem como para as empresas de segurança nos dias 27, 28 e 29 (SITAVA) de dezembro.

A ANA recomenda ainda aos passageiros que durante os dias abrangidos pelos referidos pré-avisos de greve se apresentem no aeroporto respetivo com a devida antecedência e sigam as instruções transmitidas pela sua companhia aérea.