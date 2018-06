Greve nos armazéns da Sonae de 23 a 25 de junho

Contra a discriminação e os baixos salários, os trabalhadores dos armazéns da Sonae vão fazer greve nos dias 23, 24 e 25 de junho. A paralisação de três dias foi anunciada em comunicado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Os operadores dos armazéns da Sonae contestam a manutenção de práticas, tanto pela Sonae como a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), assentes em “discriminação e os baixos salários que praticam aos Operadores de Armazém”.

O sindicato do sector contesta que a Sonae continue a pagar menos, cerca de 40 euros por mês aos trabalhadores das logísticas em relação aos trabalhadores operadores das lojas que, frisa, “fazem trabalho de qualidade e valor idênticos”.

Entre as reivindicações da greve está o aumento mínimo de 40 euros nos salários de todos, a actualização do subsídio de alimentação em um euro por dia, a passagem a efectivos de todos aqueles com vínculos precários a ocupar postos permanentes, além da progressão automática dos operadores de armazém até ao nível de especializado.

Outras exigências dos trabalhadores passam ainda pela negociação do contrato colectivo de trabalho sem a exigência de contrapartidas para o aumento dos salários, o fim da tabela B, que prevê menos 40 euros de salário em todos os distritos, excepto Lisboa, Porto e Setúbal, e o fim do banco de horas e da desregulação dos horários, que lhes condiciona a vida pessoal e familiar.

Em abril passado, os trabalhadores da grande distribuição avançaram com uma quinzena de protestos, incluindo várias greves, em resposta ao arrastamento das negociações pela APED, nas quais o aumento dos salários está, segundo o sindicato do sector, “a ser bloqueado pelos patrões, que exigem perda de direitos e a aceitação do banco de horas”.