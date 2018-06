Greve dos professores pode pôr em risco lançamento das notas de um milhão de alunos

A nova greve dos professores pode pôr em risco o lançamento das notas de quase um milhão de alunos, noticia a edição deste sábado do “Correio da Manhã”. O CM escreve que a paralisação arranca já na próxima segunda-feira e travará esses trabalhos.

A Fenprof, a Federação Nacional de Educação e outras oito organizações sindicais prolongaram no final desta semana a greve às reuniões de avaliação de alunos até ao próximo dia 13 de julho.

Os docentes pretendem que o Governo faça a reposição dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço das carreiras que estão congeladas desde 2005. Após saírem da reunião no Ministério da Educação, os sindicatos mostram-se desiludidos com as negociações e ameaçaram avançar para novas paralisações.