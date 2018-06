Greve dos professores já adiou oito mil reuniões para lançamento de notas

A greve dos professores, que decorre desde segunda-feira, já adiou 7997 reuniões de conselhos de turma para lançamento de notas, o que teve um impacto em 160 mil alunos, refere o “Diário de Notícias” (DN) na edição desta sexta-feira, dia 22 de junho.

Com base na informação dos sindicatos, o matutino adianta que o cancelamento levou ao adiamento das classificações finais. Só no primeiro dia 1980 reuniões não aconteceram. No total, terão sido adiadas 95% dos encontros para discussão de notas.

Apesar de o Ministério da Educação não ter avançado, até ao momento, os seus números, o DN escreve que é nas escolas do Norte onde se sente o maior efeito da paralisação dos docentes: 779 reuniões canceladas. Segue-se o Centro (600) e a Grande Lisboa (391).

Ontem à tarde, o Governo desmentiu a revisão dos cálculos do custo das progressões dos professores, presente no artigo ‘Custos das progressões dos professores em 2018 baixam de 90 para 37 milhões’, do “Público”. O jornal informava que o Ministério das Finanças reviu os cálculos associados ao custo das progressões dos professores em 2018 e 2019, mas o organismo do Estado garantiu que os dados não estavam corretos.