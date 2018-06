Greve dos professores com adesão de mais de 90%, indica Fenprof

A greve convocada pelos sindicatos dos professores teve início hoje, dia 18 junho, e poderá estender-se até ao dia 13 de julho, conforme avançado pelo Jornal Económico (JE).

No site da Fenprof, o sindicato anunciou os primeiros impactos da greve às reuniões de avaliação dos alunos, elencando o número de reuniões agendadas em 153 escolas. O JE fez as contas e concluiu que, das 558 reuniões de avaliação agendadas para o dia de hoje, 513 não se realizaram, o que perfaz uma adesão à greve na ordem dos 92%.

A Fenprof alega que o governo não cumpriu o que prometeu aquando da celebração de um compromisso em Novembro de 2017 onde se previa a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, que esteve congelado 9 anos, 4 meses e 2 dias.

Na última ronda negocial entre o governo e sindicatos, aquele órgão propôs 2 anos, 9 meses e 15 dias.

A Fenprof anunciou também a realização de um conferência marcada para as onze horas de amanhã, dia 19 de junho, na qual um agrupamento de diretores do concelho de Almada explicará por que razão não vai dar seguimento à nota informativa enviada às escolas pela diretora-geral dos estabelecimentos escolares, Maria Manuela Fernandes, depois de ter obtido um parecer jurídico no sentido da sua ilegalidade.

Segundo a Fenprof, a nota informativa de dia 11 de junho, estabelecia procedimentos “que, a serem adotados, violariam os normativos legais em vigor e seriam um grave atentado ao direito à greve”, lê-se na página da internet deste sindicato.