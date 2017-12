Greve dos guardas prisionais ameaça visitas de Natal a reclusos

A dupla greve do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) está a colocar em risco as visitas a reclusos no período de Natal e Ano Novo. Os sindicatos protestam contra os novos horários de trabalho, que dizem ser “impraticáveis” e explicam que é necessária “uma medida drástica para um problema grave”, avança o ‘Jornal de Notícias’.

As negociações entre os sindicatos e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) sobre os serviços mínimos falharam e a decisão cabe agora ao colégio arbitral composto por árbitro presidente, um representante dos guardas e outro representante da DGRSP. Caso não se chegue a um consenso, a greve deve avançar nos de 24 a 26 deste mês e de 31 de dezembro a 2 de janeiro.

Em causa estão os turnos de oito horas que vão ser aplicados a partir de janeiro e que prevêem que as equipas de guardas troquem às 8 horas, 16 horas e meia-noite. “Isto é impraticável”, afirma o presidente do SNCGP, Jorge Alves.