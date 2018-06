Greve dos estivadores provocou atrasos no despacho dos navios e transferências

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) disse este sábado que a greve dos trabalhadores do Porto de Lisboa ao trabalho suplementar provocou atrasos no despacho dos navios e transferências para outros portos.

A greve correu como previsto, os trabalhadores desenvolveram a sua atividade apenas durante o turno, o que, normalmente, não é suficiente para o Porto de Lisboa. Temos algum volume de trabalho suplementar, verificaram-se alguns atrasos no despacho dos navios e alguns foram mesmo desviados para outros portos, como Setúbal e Leixões”, disse o presidente do SEAL, António Mariano, em declarações à Lusa.

De acordo com o sindicalista, estava agendada para o dia 24 de maio uma reunião com os trabalhadores e as empresas que pertencem aos grupos Yilport, ETE — Empresas de Tráfego e Estiva, bem como ao TMB – Terminal Multiúsos do Beato, mas tal não se veio a realizar, tendo a mesma sido adiada para a próxima quinta-feira.