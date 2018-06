Greve de comboio: Circulação ferroviária com perturbações às 7h30

A “circulação ferroviária está quase normalizada em Lisboa e no Porto, havendo ainda a registar alguns atrasos”, disse a fonte.

Na segunda-feira, o presidente da CP – Comboios de Portugal já tinha dito que as supressões, que se iniciaram no domingo – um dia antes do início da greve –, deveriam manter-se até hoje, tendo em conta “a natureza e o modelo de exploração da CP”.

Sobre os efeitos da adesão à greve, este responsável disse na segunda-feira que o número de supressões, entre as 00:00 e as 16:00 de segunda-feira, foi “superior a 84%”.