Greve ameaça super e hipermercados na véspera de Natal

Se não fez as suas compras de Natal até agora, é melhor despachar-se ou arranjar alternativas aos supermercados e hipermercados porque os trabalhadores dessas grandes superfícies decidiram marcar greve para 23 e 24 de dezembro, sábado e domingo próximos.

O CESP – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal convocou greve para estes dois dias em todo o setor das empresas de distribuição e um outro dia de paralisação, para a próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, em armazéns e empresas logísticas.

Além dos supermercados e hipermercados, a paralisação convocada para os dias 23 e 24 de dezembro vai também afetar as grandes superfícies especializadas

Com o título “Vamos à luta no Natal”, o comunicado do CESP exige a negociação do contrato coletivo de trabalho e acusa a APED – Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição de não aceitar aumentos dos salários e de pretender reduzir o valor pago por trabalho suplementar e trabalho em dia feriado.

“Os trabalhadores e o CESP exigem o aumento dos salários de todos os trabalhadores, eliminação da tabela B e a progressão automática dos operadores de armazém até ao nível VIII (operador de armazém especializado)”, avança o comunicado do CESP a convocar esta greve.

O mesmo documento apelida a APED de Associação Patronal das Empresas de Distribuição, acusando-a de insistir “nos baixos salários, na redução do valor pago pelo trabalho suplementar e pelo trabalho em dia feriado, e introdução de banco de horas”.

“As empresas do setor que, diariamente, acumulam lucros milionários, têm de mudar de atitude e valorizar a especialização dos trabalhadores e aumentar os salários de todos sem exigir contrapartidas. Os trabalhadores não aceitam chantagens e lutam pelo reconhecimento do valor do seu trabalho com os seus salários e carreiras melhorados”, assegura a direcção nacional do CESP.

O comunicado do CESP termina dizendo que “os trabalhadores do Pingo Doce e Jerónimo Martins sentem-se enganados e exigem a satisfação coletiva das suas justas reivindicações”, dando a entender que a greve, a concretizar-se, deverá ter mais incidência nestas cadeias de distribuição.