Grécia: Taxa de desemprego cai para 20,1% em março

Segundo os dados da agência de estatística grega Elstat, em termos absolutos, o número de desempregados em março desceu para 956.260, menos 14.591 pessoas do que em fevereiro e menos 101.576 pessoas do que no mesmo mês de 2017.

O número de empregados cifou-se em 3.793.934, mais 47.085 do que em fevereiro e mais 74.890 pessoas do que no mesmo mês do ano passado.

O número de pessoas inativas – que não trabalha nem está à procura ativamente de emprego – foi de 3.236.664 em março, menos 35.972 do que no mês anterior e menos 8.567 do que no mesmo mês de 2017.