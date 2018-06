Grécia: Preços em maio caem face a abril e sobem em termos homólogos

O maior acréscimo em maio face a abril foi registado no setor dos transportes (2,5%), devido à subida do preço do gasóleo e dos bilhetes de avião, seguido pelo setor dos hotéis, pastelarias e restaurantes (0,8%).

O maior decréscimo ocorreu no ‘item’ da roupa e calçado (11,7%), devido aos saldos de primavera, seguido pelo do equipamento doméstico (0,6%).

Em termos homólogos, o maior acréscimo registou-se nos preços das telecomunicações (3,3%), seguido pelos dos transportes (3%) e das bebidas alcoólicas e tabaco (1,6%).