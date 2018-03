“Grândola, Vila Morena”: este foi o vídeo que deslumbrou Berlim

“Grândola, Vila Morena”, obteve neste mês de março o prémio de Excelência Golden City Gate, na categoria “City Tourism Film” (Filme Cidade Turística). Este concurso internacional de multimédia realiza-se há 18 anos na ITB Berlim, uma das maiores feiras de turismo do mundo.

Realizado por David Mendes, da empresa Ideias com Pernas, este troféu é o primeiro conquistado além fronteiras, do vídeo promocional do concelho de Grândola. O filme foi lançado em Maio de 2017, e em Novembro de 2017 conquistou o segundo lugar na competição nacional, Destinos Turísticos no ART&TUR Festival Internacional de Cinema de Turismo.